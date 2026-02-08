竹内涼真（32）を主演に、井上真央（39）・瀬戸康史（37）・渡辺大知（35）ら豪華キャストが共演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）。次回第5話を迎える本作だが、実際は年齢もバラバラな4人が見事に23年ぶりに“再会”した同級生役を演じている。今回の対談では、そんな4人のリアルな関係性に迫った。【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！本