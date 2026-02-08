黒い部分も注意だが…2026年2月4日から開催される「さっぽろ雪まつり」にあわせて、北海道電力の公式SNSアカウントが道外からの観光者などに、北国の横断歩道をわたる際の注意点を紹介する投稿を行いました。この投稿は多くの反響が寄せられており、Xでは4日18時時点で、10万を超える表示回数を獲得しています。どういったものなのでしょうか。【えっ…これが「わかりすぎる」極寒時の横断歩道の”危険レベル”イメージです】