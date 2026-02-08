雇用保険の被保険者の方が、定年や契約期間の満了、倒産などにより離職し、再就職を希望する場合に、支給されるのが「基本手当（失業手当）」です。 この手当は、失業中の生活を支えつつ、できるだけ早く再就職できるようにすることを目的としています。今回のケースは、定年などの自己都合でなく、店舗の閉店という会社都合の退職に該当するようです。 本記事では、会社都合退職の場合の基本手当の受給要件や、給