◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第3日（2026年2月7日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、トップと1打差の2位から出た16年、17年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）が5バーディー、2ボギーの68で回り、通算13アンダーで単独首位に浮上した。大会3勝目＆ツアー通算12勝目に王手を掛けた。単独トップから出た久常涼（23＝SBSホールディン