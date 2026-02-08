パキスタン当局は、モスクで起きた爆発で32人が死亡した事件に関与した疑いで4人を逮捕しました。【映像】自爆テロとみられる爆発があったイスラマバードパキスタンの首都イスラマバードで6日、自爆テロとみられる爆発があり、少なくとも32人が死亡、169人がけがをしました。現地メディアによりますと、この事件に関与していたとしてパキスタン当局が自爆した男の母親や兄弟ら親族4人を逮捕したということです。男は、隣国