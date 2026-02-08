きょうは関東でも今シーズン一番の強烈な寒波が流れ込み、各地でしんしんと雪が降っています。【映像】強烈な寒波で雪が降る東京横田容典リポート「東京六本木でも雪が降ってきました。水分を多く含んでいるように感じます。路面も濡れてきました」東京都心では午前3時に先月3日以来36日ぶりとなる1センチの積雪を観測しました。東京都心など関東の平野部ではきょうの昼頃まで断続的に雪が降り、さらに積雪が増える恐れがあ