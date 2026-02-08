男子ビッグエアでは日本初のメダルが、金・銀のワンツーで感動しました。予選から、他国の実力者が着地をクリーンに決められない中、日本勢は完成度の高さで圧倒していました。勝因は完成度だったと思います。完成度とは何か。木村、木俣の両選手は、高さ、グラブでボードを持つ姿勢と持っている時間の長さ、着地のクリーンさが素晴らしかった。採点も完成度を重視していた印象で、着地で手を突いたり、転倒する選手が多い中で