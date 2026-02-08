図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、イギリス国旗のような正方形の中に、多くの線が交差する難易度の高い問題です。バラバラのパーツとして見るのではなく、視点を切り替えて「重なり」を探すことが全問正解への近道ですよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：最小の三角形を数えたら、次は2つのパーツを合わせた「正方形