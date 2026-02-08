侍ジャパンの投手14人を紹介いよいよ3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が幕を開ける。2大会連続の優勝を目指す野球日本代表「侍ジャパン」に選ばれた投手14人を紹介する。○松井裕樹（パドレス）背番号：1主な国際大会出場歴：2023年WBC、2019年プレミア12、2017年WBC、2015年プレミア123大会連続出場と実績十分のリリーフ左腕。楽天時代にNPB史上最年少で通算200セーブを達成し、パドレス移籍後は2年連続で60試