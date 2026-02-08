静岡県浜松市に住む80代女性が息子を名乗る男からの電話がきっかけで現金850万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件が発生しました。 現金850万円をだまし取られたのは、浜松市中央区に住む無職の80代女性です。 警察によりますと、2月5日、女性の自宅の固定電話に息子を名乗る男から電話があり、「証券会社からお金を借りている」「400万円を用意してほしい」などと電話があり、女性は、その日の午後に自宅に訪れた法律事務所職