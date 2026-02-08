米移民・税関捜査局（ICE）の強硬な取り締まりに抗議する人々＝7日、ミネアポリス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで1月、移民摘発に抗議中の米国人女性レネ・グッドさん（37）が移民・税関捜査局（ICE）の捜査官に射殺されてから7日で1カ月となった。CBSテレビによると、遺族は声明を発表し、トランプ政権による強硬な移民取り締まりへの抗議を続ける地元住民らに感謝を表明した。遺族は声明