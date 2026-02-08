雪が降り続く東京・浅草寺の雷門前＝8日午前日本付近は8日午前、強い冬型の気圧配置となった。北日本から西日本にかけての日本海側で大雪となったほか、太平洋側でも大雪となっている所がある。上空に一層強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、気象庁は大雪や暴風雪による交通障害、高波に警戒するよう呼びかけた。鳥取市吉方では午前7時までの6時間に30センチの降雪を観測。同庁は鳥取県で深刻な交通