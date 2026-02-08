イタリアで開催されているミラノ・コルティナオリンピックスキージャンプ女子ノーマルヒルで野沢温泉村出身の丸山希選手が今大会、日本勢メダル第一号となる銅メダルを獲得しました。日本時間の8日未明に行われたスキージャンプ女子ノーマルヒル。丸山希選手の地元野沢温泉村では、およそ70人が試合を見守りました。1回目のジャンプで97メートルを飛び、全体3位につけると…。2回目のジャンプ。100