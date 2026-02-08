「長い間」「未来へ」などのヒット曲で知られる女性デュオ「Kiroro」のボーカル、玉城千春（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。長男が20歳を迎えたことを報告した。「今日は息子の20歳の誕生日」と8日に長男が20歳を迎えたことを明かし、幼少期の写真を披露。「すくすくと育って、私と夫の身長を超え、今は日本から離れて学生生活をしています」とつづった。「体調を崩したと聞いてもすぐに飛んで行けないもどかしさ