「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）阪神ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が、宜野座でのシート打撃に?プロ初登板?。打者５人をパーフェクトに抑える堂々のデビューを飾った。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「持ち味は出せていた」と評価しつつ課題も指摘した。◇◇ルーキーの能登がシート打撃に登板した。初めての実戦形式だったが、結論としては堂々としたマウンドさばき、独特のフォ