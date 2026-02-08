[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]17年ぶりのJ1に臨む一人として、開幕スタメンに名を連ねた。ジェフユナイテッド千葉の高校2年生MF姫野誠はプロ初スタメン。後半15分までのプレーに「自分がやるべきことは最低限できたと思っているけど、やっぱり決め切るところは課題。それはまだまだ」と振り返った。4-4-2の左サイドハーフでプレーした姫野は、持ち味である果敢な突破からチャンスを作る。相対した浦和レッ