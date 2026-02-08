[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]17年ぶりのJ1に臨む一人として、開幕スタメンに名を連ねた。ジェフユナイテッド千葉の高校2年生MF姫野誠はプロ初スタメン。後半15分までのプレーに「自分がやるべきことは最低限できたと思っているけど、やっぱり決め切るところは課題。それはまだまだ」と振り返った。4-4-2の左サイドハーフでプレーした姫野は、持ち味である果敢な突破からチャンスを作る。相対した浦和レッ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 近藤心音が人生初のアンチに怒り
- 2. 近藤心音 公式練習で負傷し棄権
- 3. 日本 開会式での「敬意」に絶賛
- 4. 紀香と離婚 娘に話すべきか苦悩
- 5. 獅童 竹内さんとの息子への思い
- 6. ミラノ五輪 日本勢が金銀銅獲得
- 7. 金1号の木村葵来 ガンダムが由来
- 8. 「五輪の課題」ホテル設計が話題
- 9. 小室夫妻 次は眞子さんの夢実現?
- 10. 高市氏「今朝、落ち込んでいた」
- 11. 赤ちゃんの胃に穴開いた 事故
- 12. 「インコに危害」強要未遂の容疑
- 13. ホテル行く鈴木奈々に共演者疑問
- 14. 大勢の子を作る男性の「共通点」
- 15. 毛が…王林と破局し別人のように
- 16. 韓国人が何度も日本旅行する理由
- 17. サンド伊達 驚きの血圧数を告白
- 18. 開会式でブーイング起きた瞬間
- 19. 高梨沙羅は１３位 ２大会ぶりメダルならず、４度目で初めて入賞も逃すも「五輪という試合をすごく楽しめた１日」後輩・丸山のメダルに跳び上がって喜び 歓喜の抱擁「すごく幸せな気持ちに」【女子ＮＨ】
- 20. 五輪フィギュア女子の衣装は驚きのお値段！ 最低55万円でMAXは…金メダル獲得でも「衣装代に消えてしまう」
- 1. 小室夫妻 次は眞子さんの夢実現?
- 2. 高市氏「今朝、落ち込んでいた」
- 3. 赤ちゃんの胃に穴開いた 事故
- 4. 「インコに危害」強要未遂の容疑
- 5. 大勢の子を作る男性の「共通点」
- 6. 潜水調査 台湾ダイバーが死亡
- 7. 動物たちの卒業式 専門学校で動物飼育の実習などを支えてきたイヌやネコたちが巣立ち【岡山】
- 8. 11歳殺害 受刑者が語った真意
- 9. 「男が一番」発言に小野田氏驚き
- 10. 「娘が可哀想」泣き声聞かせる夫
- 1. フジの選挙特番、人選に賛否両論
- 2. 首相下げする理由分かった 分析
- 3. 外国人デマ 衆院解散後に急拡散
- 4. 日本選手団の行進で異例の光景
- 5. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
- 6. 逮捕の保育士 保護者間で悪評も
- 7. 東大教授の逮捕は「恥ずかしい」
- 8. 第51回衆院選、投票始まる 深夜にも大勢判明
- 9. 住みたい田舎1位 集団提訴のワケ
- 10. 北方領土、墓参再開目指す 首相「ロシアに強く働きかけ」
- 1. 韓国人が何度も日本旅行する理由
- 2. 韓選手団に2億2000万円投じ給食
- 3. 予約したら乗客は自分だけ 中国
- 4. 韓国2位の暗号資産取引所ビッサム、2000ウォンずつ支給を誤ってビットコイン2000個ずつ支給
- 5. 中国で「コナン」コスプレ禁止
- 6. すっっっご…南アフリカ女優美貌
- 7. 日本の半導体事業に「デマ」指摘
- 8. 正恩氏「最後の機会」になるか
- 9. 北の「最精鋭部隊」で深刻な不正
- 10. 「天使メローニ」に本人コメント
- 1. 頼みの退職金あっという間に消失
- 2. KDDI 330億円が外部に流出か
- 3. 自らの精子を患者に…名医の実態
- 4. ahamo契約で後悔する人の共通点
- 5. 「高校無償化」で格差感じる瞬間
- 6. マイナ保険証 利用しないときも
- 7. カルディと…決定的な違いあった
- 8. 3年目で年収1000万円 待遇面語る
- 9. 三菱UFJ銀行 新生活企画が話題
- 10. PayPayカード改悪後もメリットは
- 1. 今明かされる「ニコニコ黒歴史」
- 2. 楽天モバイルのキャンペーン解説
- 3. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : レタッチの方針の立て方
- 4. 上場企業の早期・希望退職を募集
- 5. [CP+2017]プロ向け動画エリア：デジタルシネマ系カメラやオーディオ製品など、各社ビデオ製品を展示
- 6. 最先端の防振技術が揺れや振動を遮断。バイク用スマートフォンホルダー『GUARDAMPER』
- 7. 【カラー電子ペーパー】電子ペーパータブレット好きの皆様、本命といわれるモデル「 BOOX Note Air 5C」をレビューします！
- 8. 「ちいかわ」スタンプ無料配布中
- 9. OpenAI、エージェント型コーディングAI「GPT-5.3-Codex」発表 開発支援AIの競争激化
- 10. Mozilla、FirefoxにAIをOFFにするスイッチを追加
- 11. 三井住友カード、「対象のコンビニ・飲食店で最大8％還元」に変更、「リワードアップ U25」も開始
- 12. 作れる絵文字がかわいすぎ。iPhoneの「新しい絵文字」を爆誕させるAI機能
- 13. 一足お先に「Xperia Z3 Compact」を購入！海外向けSIMフリーモデル「D5803」は技適マークを表示可能ーーまずは開封してみた【レポート】
- 14. 文字入力マシンも自分色に染めてより使いやすく！ポメラ初心者による「ポメラ DM200」体験記 第2回：メニュー項目の紹介とカスタマイズなど【レビュー】
- 15. 冬はヒーターや布団の温めに・夏は扇風機に。1年中使える冷暖兼用「BF83」電気ファンヒーター
- 16. OPPO Find X9 使ってみた感想
- 17. 既存のSATA機器を活用しつつSATA 6Gbpsにも対応できる玄人志向のSATAポート増設カード
- 18. 窓拭き掃除ロボット「HOBOT388」レビュー、吸着できるなら壁もイケる!
- 19. 死角になりがちな左右後方の車両を検知してライダーに警告。バイク用ブラインドスポットモニター
- 20. 動画撮影の音質を劇的に向上させる動画撮影用ステレオコンデンサーマイク
- 1. 近藤心音が人生初のアンチに怒り
- 2. 近藤心音 公式練習で負傷し棄権
- 3. 日本 開会式での「敬意」に絶賛
- 4. ミラノ五輪 日本勢が金銀銅獲得
- 5. 金1号の木村葵来 ガンダムが由来
- 6. 「五輪の課題」ホテル設計が話題
- 7. 開会式でブーイング起きた瞬間
- 8. 高梨沙羅は１３位 ２大会ぶりメダルならず、４度目で初めて入賞も逃すも「五輪という試合をすごく楽しめた１日」後輩・丸山のメダルに跳び上がって喜び 歓喜の抱擁「すごく幸せな気持ちに」【女子ＮＨ】
- 9. 五輪フィギュア女子の衣装は驚きのお値段！ 最低55万円でMAXは…金メダル獲得でも「衣装代に消えてしまう」
- 10. フィギュアで騒然 何あのメガネ
- 11. 五輪で話題「ファミマすぎる」国
- 12. 五輪スキーでアクシデント連発
- 13. 五輪開会式 NHKが口にできず話題
- 14. 無念棄権の近藤心音が涙の告白「本来であれば歩くことも不可能だった」２日前の負傷は左膝前十字、内側副靱帯の損傷 ビッグエアも欠場へ 北京に続く２大会連続悪夢も最後まで諦めず「北京と同じではない」
- 15. 「敵に審判に客に…日本は世界の一流だ」 負けても貫く流儀…対戦相手のドイツ代表が大感激
- 16. 角田夏実のビキニ姿 地獄感も
- 17. スノーボード男子ビッグエア決勝
- 18. 気温1度…五輪スキーで“薄着すぎる”選手滑走 視聴者騒然「タンクトップって」「寒くないのか」
- 19. 【フィギュア】アイスダンス“うたまさ” 初の五輪は「心から楽しかった」充実のスケートに笑顔
- 20. フィギュア個人 米王者を超え1位
- 1. 紀香と離婚 娘に話すべきか苦悩
- 2. 獅童 竹内さんとの息子への思い
- 3. ホテル行く鈴木奈々に共演者疑問
- 4. 毛が…王林と破局し別人のように
- 5. サンド伊達 驚きの血圧数を告白
- 6. 「涼宮ハルヒ」SOS団５人に「おかえり！」20周年＆16年ぶり集合に平野綾「信じられない」
- 7. ryuchellさん「動画登場」に涙
- 8. パンサー尾形、入院していた
- 9. 「ブルーロック」実写映画版の絵心甚八役は窪田正孝「彼の人生を賭けた証明に付き合ってみたい」
- 10. 織田信成が選手村の喧嘩を回顧
- 1. ヒートテック 買い替えのサイン
- 2. 「私の恵方巻ない」鬼義母が話題
- 3. 夫の「一言」妻が心を壊す背景
- 4. UNIQLOコーデ「高見え」テク解説
- 5. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 6. 韓国発 気分転換リップティント
- 7. 脚長効果も期待 GUの新作パンツ
- 8. 欠品も 大人気のリップが話題
- 9. 「犬と棘」完結に「泣ける」
- 10. 無印の白系アイテムで冬コーデ