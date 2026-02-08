若手バレエダンサーの登竜門として知られる「ローザンヌ国際バレエコンクール」で、アメリカ在住の佐居勇星さんが5位に入賞しました。スイスで開かれた「ローザンヌ国際バレエコンクール」で7日、決勝が行われました。予選に参加した78人のうち、15歳の佐居勇星さんとスイスに留学中の17歳の伊藤里紗さんを含む21人が決勝に進出し、佐居さんが5位に入賞しました。佐居さんには主催者が提携する世界のバレエ学校やバレエ団で1年間学