フリーアナウンサーの望月理恵が本日2月8日に54歳の誕生日を迎えた。セント・フォース所属で“もっちー”の愛称で親しまれている望月は、『DayDay.』（日本テレビ系）などに出演しているほか、2021年より同社の取締役にも就任し、ファンを驚かせた。今回はそんな望月の53歳の1年をInstagramで振り返る！【写真】“奇跡の50代”望月理恵、グラビアオフショットに制服姿も！（全16枚）■ 「モッチーの本気やっぱりすごい」グラビア