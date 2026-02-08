映画『バービー』で知られるマーゴット・ロビーが、新作『嵐が丘』のロンドンプレミアに出席し、過激なネイキッドドレス姿を披露。その透け感もさることながら、装飾に使用されている素材が衝撃的。なんと人毛で作られたものだそう。【写真】人毛で編まれた装飾が衝撃的マーゴット・ロビーのドレス姿（全身ショット）エミリー・ブロンテによる古典小説を、『プロミシング・ヤング・ウーマン』のエメラルド・フェネルが監督と