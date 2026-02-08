総務省が昨年1年間の人口移動報告を発表した。東京都は転入した人の数が転出した人を6万5219人上回る転入超過となった。ただ、その数は前年から1万4066人減っており、4年ぶりの減少となった。その要因と見られるのが、住宅価格の高騰だ。3日放送のテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」で解説した。 東京23区の新築マンション平均価格は、昨年1億3613万円となり、3年連続で1億円を超えている。建築コストや人件費高騰