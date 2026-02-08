小田急電鉄と小田急リゾーツは、箱根ハイランドホテルを2027年秋ごろにリニューアルオープンする。リニューアルコンセプトは、旧財閥の別邸をルーツに持つことに由来した「箱根の大自然に包まれた森の別邸」。客室は客室棟と森のレジデンス棟の全65室で、客室棟は59室から50室へと数を絞り、1室あたり約30平方メートルから約50平方メートルへ拡張する。うち4室は約100平方メートルのスイート。全室に温泉を備え、芝庭越しに大涌谷