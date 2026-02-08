心身を芯からほぐしてくれる温泉だけでなく、美味しいものをたらふく食べるのも旅の醍醐味。海の幸、山の幸、地物素材の旬を味わい尽くして五感が記憶する旅の思い出を作りましょう。今回は、全国各地にある“牛肉”料理が名物の温泉宿をご紹介します。【蔵王温泉】古き良き温泉旅情を今も守る歴史深き山あいの老舗旅館『名湯一門 高見屋 深山荘 高見屋（みやまそう たかみや）』300年以上にわたり名湯を守り続けた宿で源泉に興じ