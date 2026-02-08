大ケガを乗り越え、丸山希が銅メダルを獲得した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月7日、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルの決勝が行われ、日本女子のエースである丸山希が銅メダルを獲得した。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！丸山は1本目に97メートルを飛ぶと、首位とわずか1.2点差の3位につけた。2本目には100メートルの大ジャンプを成功させ