All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、静岡県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：静岡市／64票静岡県の県庁所在地である静岡市は、温暖な気候と豊富な食に恵まれた都市です。政令指定都市として、医療機関や商業施設などの都市機能