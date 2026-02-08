「広島春季キャンプ」（７日、日南）４年目の広島・益田武尚投手（２７）がシート打撃に登板し、打者６人を無安打に封じた。昨季まで広島２軍投手コーチを務めたデイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「光っていた」と高評価だ。◇◇シート打撃では益田の投球が光っていた。「打たせて取る」スタイルの自分がやりたい投球ができていた。ツーシームも何球か投げていたけど打者に対してすごくプラスに働いていたと思う