生命保険会社の営業とは、どのような仕事なのか。半沢直助著『かんぽ生命びくびく日記』（三五館シンシャ）より、生命保険会社の社員が課せられた厳しいノルマの実態を紹介する――。

■メンタル不調から復帰した社員への"叱咤激励"休職していた上原さんが復職することになった。私より1年前に入社した上原さんはもともとIT企業に