相続税は一部の富裕層だけのもの、という印象を持っている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、都市部の不動産価格が上がると、自宅マンションが遺産の中心になり、遺産総額が基礎控除を超えてしまうケースもあります。 相続税は現金がたくさんあるかどうかだけでは決まらず、評価された遺産の合計で決まるため、会社員世帯でも油断できません。ここでは、相続税がかかるラインの考え方と、マンションがある家庭で起