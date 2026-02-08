肩の丸みや胸板の厚みが話題にドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）に行った自主トレでの姿が、ファンの間で話題となっている。本格的なシーズン始動を前に、さらにビルドアップされた驚愕の肉体を披露。「すげえ身体」「より超人になってます」などと、SNS上ではその規格外の体躯に注目が集まっている。トレーニング施設でシーズンに向けて体を仕上げている大谷は、遠目からでもわかるほどの圧倒的な存在感を放って