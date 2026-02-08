日産が誇る売れっ子モデル「セレナ」 販売店にも問い合わせ相次ぐ2025年12月18日、日産はミドルサイズミニバン「セレナ」をマイナーチェンジし、2026年2月中旬より発売すると発表しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。初代セレナ（当時は「バネットセレナ」）が1991年にデビューして以来、2026年に35周年を迎えたセレナ。小柄なボディに両側スライドドア