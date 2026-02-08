私（ヒロコ）は、夫と大学生の娘ナミ（20才）と3人で暮らしています。息子のタツヤ（24才）は社会人2年目。家から離れて都心でひとり暮らしをしており、たまにしか実家に顔を見せません。そんなある日タツヤから「会わせたい人がいる」という連絡がありました。しかしタツヤが実家に連れてきたのは子連れの女性。なんと彼女は小さな男の子を育てるシングルマザーだったのです。私は予想もしていなかった状況に、うろたえてしまった