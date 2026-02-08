碁盤を前に男女ペアで一局を紡ぐ「ペア碁」を舞台に、プロ棋士たちが集った「ゆうきゅう戦 JUNKOKOSHINO CRYSTAL CUP 2026」。この大会は、勝敗を競う場であると同時に、囲碁という文化を“ひらかれた時間”として共有する試みでもあった。華やかな会場で繰り広げられたトーナメントの様子と、決勝で向かい合った上野愛咲美・梨紗姉妹の言葉を通して、この日会場に流れていた時間を振り返る。 【画像】男女ペアで行うペア碁