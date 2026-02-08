TBSの篠原梨菜アナウンサー（29）が8日までに自身のSNSを更新し、祖父の他界を報告した。「祖父が旅立ちました」と報告。「母から『知識は誰にも奪われない宝だ』と言われて育ってきましたが与えられた愛も、思い出もそうだなと思います」とつづった。「形あるものはいつかなくなる。たとえ長い時が経って私が何もかも忘れても、大切な皆がいなくなってしまったとしても、私の心の中にある宝物はなくなりません。今は解き