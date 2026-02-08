俳優の高石あかりが主演するＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜、前８・００）は、９日から熊本編に向けた助走に入る。主人公・トキの夫・ヘブンは、小泉八雲＝ラフカディオ・ハーンがモデル。朝ドラヒロインの相手役に抜てきされた英国人俳優トミー・バストウ（３４）は、いかなる人物なのか。このほど、合同取材会が開かれ、過去の心霊体験など「ばけばけ」との縁を明かした。ずらりと並んだ報道陣を目にすると「お