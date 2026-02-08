PayPay証券は、2月8日より、証券口座から銀行口座への出金手数料の値下げを行うとともに、出金依頼手続き後の銀行口座への着金スケジュールを変更すると発表した。2月8日以降の出金依頼分より変更する出金手数料の値下げについては、PayPay銀行あての出金は「無料」、PayPay銀行以外の金融機関あての出金は「100円」になる。 出金手数料の値下げについてまた、出金依頼手続き後の銀行口座への着金目安時間も変更する。7時59分まで