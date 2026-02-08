【競技映像】フィギュア団体予選 坂本花織が圧巻の演技｜https://youtu.be/rYkzola58GE ＜2026年2月6日（金）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート団体戦予選 ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ イタリアで開幕したミラノ・コルティナ・オリンピックのフィギュアスケート団体戦で、今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織が女子ショートプログラムに出場し、圧