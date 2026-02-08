▼福岡県（福岡管区気象台・８日５時）【福岡地方】雪後くもり【北九州地方】雪後くもり【筑豊地方】雪後くもり【筑後地方】雪後くもり▼佐賀県（佐賀地方気象台・８日５時）【南部】雪後くもり【北部】雪後くもり▼長崎県（長崎地方気象台・８日５時）【南部】風雪強い【北部】雪後くもり【壱岐・対馬】くもり後晴れ【五島】風雪強い▼熊本県（熊本地方気象台・８日５時）【熊本地方】雪後くもり【阿蘇地方】雪後くもり【天草・芦