◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】団体最終種目は男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２大会連続出場の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、自己ベスト（１０８・７７点）に迫る１０８・６７点をマーク。世界王者のマリニン（米国）を抑えて１位とし、１０点を日本にもたらした。２大会連続メダル、そして史上初