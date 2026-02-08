◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】５チームによる団体決勝がスタート。予選（ショートプログラム、リズムダンス）で２位だった日本は、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が９８・５５点の５位。合計３９点とし、トップ米国に５点差の２位で８日の最終日を迎える。試合後、日本スケ