▼滋賀県（彦根地方気象台・８日５時）【南部】くもり時々雪【北部】雪時々止む▼京都府（京都地方気象台・８日５時）【南部】雪時々止む【北部】風雪強い▼大阪府（大阪管区気象台・８日５時）【大阪府】くもり時々雪▼兵庫県（神戸地方気象台・８日５時）【南部】風雪強い【北部】風雪強い▼奈良県（奈良地方気象台・８日５時）【北部】雪時々止む【南部】くもり時々雪▼和歌山県（和歌山地方気象台・８日５時）【北部】くもり後