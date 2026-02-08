昨年行われたドラフト会議で、埼玉の昌平高校から千葉ロッテマリーンズの4位指名を受けた櫻井ユウヤ選手は、身長180センチ、体重90キロの鍛え抜かれた身体を生かし、高校通算49発を放ったスラッガーだ。「将来は本塁打王を目指したい」と意気込む櫻井選手に、これまでの歩みや、これから歩み始めるプロ野球選手としてのキャリアについての思いを伺った。【取材・文＝白鳥純一】【写真】昌平高校から千葉ロッテへ…櫻井ユウヤ選手