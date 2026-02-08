ジャンプ女子ノーマルヒルで2位だったニカ・プレブツ＝7日、プレダッツォ（ロイター＝共同）ジャンプ女子で今季ワールドカップ（W杯）総合トップを走り、金メダルの最有力候補だったニカ・プレブツ（スロベニア）は2本とも100メートルに届かず、飛距離換算で約50センチとわずかに競り負けて2位に終わった。表彰式や記者会見で笑顔は少なく「プレッシャーが大きかった」と率直に吐露した。男子で優勝候補の兄ドメンとともに注目