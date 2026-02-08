◇柔道グランドスラム・パリ大会第1日（2026年2月7日フランス・パリ）柔道グランドスラム（GS）パリ大会が開幕し、1日目は男女計7階級が行われた。日本勢は計12人出場し、男子66キロ級で昨年世界選手権覇者の武岡毅（26＝パーク24）が優勝。女子57キロ級の大森朱莉（23＝JR東日本）は準優勝。男子66キロ級の顕徳海利（21＝天理大3年）、女子48キロ級の古賀若菜（24＝JR東日本）、女子57キロ級の玉置桃（31＝三井住友海上）、