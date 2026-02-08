気象台は、午前8時6分に、大雪警報を山口市、萩市、岩国市、周南市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】山口県・山口市、萩市、岩国市、周南市、阿武町に発表 8日08:06時点中部、東部、北部では、8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山口市□大雪警報【発表】積雪8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量30cm・平地12