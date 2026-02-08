成城石井は2026年1月9日から2月15日まで、全国226店舗で「推しチョコ★発見フェア〜推しチョコカルテが導く、私だけのご褒美〜」を開催しています。菓子売場で最大250品のチョコレートカテゴリー商品から、バイヤーが厳選した約58品を中心に展開し、公式アプリの診断コンテンツや冊子などの特別コンテンツとともに推しチョコとの出合いを演出します。チョコ好きさんのための祭典だわ...期間中は推しチョコをテーマに、成城石井なら