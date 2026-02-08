完実電気は2月6日、オーディオブランド「House of Marley」からサステナブルな竹素材を使用したターンテーブル「Stir It Up Wireless 2」を発売した。市場想定売価は3万7980円。●インテリアとしても存在感大 別売りスピーカーと好相性新製品は竹素材とREWINDファブリックを使用しており、オーディオ機器としてだけでなく、インテリアとしても存在感のある一台。レコード初心者からコレクターまで、幅広いユーザーに適している