【その他の画像・動画等を元記事で観る】 篠原涼子の主演で現在放送中の日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の第1話から第4話までをまとめたダイジェスト映像がTVer、Huluにて公開された。 ■第1話から第4話のなかで描かれた象徴的なシーンを紹介 本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日