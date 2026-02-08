木浪聖也がやって来た。具志川組として練習を積み、シート打撃が行われる宜野座組に加わった。シートノックでは小幡竜平や新外国人キャム・ディベイニーとともに遊撃に入った。田口壮と一緒に見ていた。2002年、大リーグ・カージナルス入りした当時、ニューヨーク支局にいて、よく取材した。彼のセントルイスの自宅でマージャンをしたことを懐かしく思いだす。外野守備の名手として知られる田口ももとは遊撃手だった。ディベ