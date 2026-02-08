◇ミラノ・コルティナ五輪開会式イタリア北部で幕を開けたミラノ・コルティナ五輪。史上初の4会場同時開催となった開会式では、ミラノのメイン会場に米歌手のマライア・キャリー（55）が登場。300カラット超のダイヤモンドを身に着けて美声を響かせたが、口パク疑惑が浮上した。マライアは深いスリットが入り、胸元が広く開いた純白のドレスに、ベルギーの高級ジュエリーブランド「レヴマ」のネックレス、ブレスレット、イ