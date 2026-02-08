阪神の沖縄・具志川キャンプの第2クール2日目となった7日、梅野隆太郎捕手（34）、糸原健斗内野手（33）がランチ特打など約1時間の打ち込みを敢行した。ベテラン2人に腕を振り続けたのが谷川昌希打撃投手（33）。裏方としてキャンプを支える男は打撃投手だけでなく兼務する用具担当補佐としてもグラウンド内外であらゆる所に気を配る日々。1日、その背中を追ってみた。（取材・遠藤礼）梅野がサク越えを連発すれば、糸原が放