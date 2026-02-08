◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）ドラフト1位の竹丸和幸投手が小さなファンと交流する1シーンがありました。「た〜け〜ま〜る〜とうしゅ〜」と大きな声で応援する子ども。その声に思わず、クスッと笑った竹丸投手は声がする方向に歩いて行きます。サインを求める子どもから「ありがとうございます！」と言われ、少し照れくさそうな様子も。練習の合間に少しだけ“癒やし”の時間が持てたようでした。竹丸